Gastronomie : Diner, Events, Kochschule - Tastebrothers Föhren stellen sich in der Krise neu auf

Marius Felzen (links) und Matthias Schröder haben beide bei Sternekoch Alexander Oos aus Trittenheim gelernt.

Föhren Die Tastebrothers wollen mit ihrem neuen Burger-Restaurant in Föhren die Konkurrenz in den Schatten stellen und in einer Event-Location ihr Können aus der Sterne-Küche präsentieren.

Das Jahr lief wirtschaftlich nicht so gut für Marius Felzen, doch einen Monat vor dem zweiten Shutdown setzt er alles auf eine Karte. Am 1. Oktober 2020 unterschreibt er den Kaufvertrag für das Gebäude, in dem sich seit sechs Jahren sein Bistro für Mittagsmenüs befindet. Nun gehören ihm eine weitere Ladenfläche direkt nebenan sowie ein 540 Quadratmeter großes Obergeschoss, wo sich vorher ein Fitnessstudio befand. Dazu entsteht eine Dachterrasse mit Seeblick. Aber Felzen hat eine große Idee. Und die hat mit seinen beruflichen Wurzeln zu tun.

Felzen machte seine Ausbildung zum Koch in Trittenheim bei Alexander Oos. Gemeinsam mit seiner Frau Daniela betreibt dieser dort das Wein- und Tafelhaus. Der Guide Michelin schreibt über das Restaurant: „Während der Chef mediterran inspiriert und saisonal-klassisch kocht, kümmert sich die Chefin sehr herzlich um die Gäste. Was auf den Teller kommt, ist durchdacht, klar und absolut stimmig, das Handwerk top, die Produkte vom Feinsten!“ Fazit: ein Stern. Danach fängt Felzen bei Thomas Schanz an, der das Restaurant seiner Eltern übernommen hat. Schanz kochte zuvor im Waldhotel Sonnora, einem Drei-Sterne-Restaurant in Dreis (Kreis Bernkastel-Wittlich). Felzen erinnert sich: „Der Anspruch war enorm hoch. Schanz wollte gleich drei Sterne haben.“ Felzen erinnert sich, dass Schanz alles probiert habe, was Felzen gekocht hat. Und vorher habe er immer gefragt, ob das das Beste sei, was Felzen abliefern könne? „Dann überlegst du dir fünfmal, ob du dein Bestes gegeben hast“, sagt Felzen. „Das ist ein geiler Job, aber kein Leben.“ In dieser Branche komme man morgens um neun zur Arbeit, nach dem Mittag habe man zwei, drei Stunden frei und dann gehe es bis Mitternacht oder länger. Freizeit: null. Zeit für die Freundin, die Familie, die Freunde? Vielleicht an freien Montagen oder Dienstagen. So will Felzen nicht weitermachen.

2015 eröffnet er mit Olli Schmidt in Föhren das Bistro Tastebrothers in der Europa-Allee 64. Sie bieten ein wöchentlich wechselndes Mittagsmenü mit Pasta- und Salattheke, „wie in einer Kantine, nur in geil“, sagt Felzen. Dazu fahren sie mit einem umgebauten amerikanischen Schulbus, ihrem Foodtruck, mittags in Industriegebieten herum und verkaufen Burger. Es dauert ein paar Jahre, bis es richtig gut läuft, doch dann ist im Bistro die Nachfrage so groß, dass in Stoßzeiten nicht genügend Plätze vorhanden sind. Der Bus ist derweil auf ein Jahr voraus an Wochenenden für Events ausgebucht. Auf Wunsch kochen sie im Truck auch Gänge-Menü.

Im Sommer 2019 fragt der Vermieter Felzen, ob dieser das ganze Gebäude kaufen möchte. Er möchte. Anstelle von Schmidt kommt Matthias Schröder an Bord, der ebenfalls bei Oos gelernt hat.

Neben dem Bistro planen sie ein Restaurant für die „besten Burger der Region“ - mit Zutaten von handverlesenen Lieferanten. Doch da an einem Rind mehr dran ist als nur Fleisch für Burger, soll es an ausgewählten Tagen auch Steak-Abende mit Fleisch aus dem „Dry Ager“-Reifekühlschrank geben. Das Fett wird zum Braten und Fritieren verwendet. Nachhaltigkeit ist Felzen und seinem Team wichtig. „Wir wollen so viel wie möglich vom Tier verwerten“, sagt der Chef. Aber das reicht ihm nicht. „Wir haben in Sterneküchen gekocht und machen jetzt Burger.“ In der Woche sind sie überqualifiziert, aber in der Hall of Taste zeigen sie ab Mai, was sie gelernt haben. Die Hall of Taste steht für vieles: hochklassige Kochkurse, Events mit Livemusik und Catering auf Sterne-Niveau, was unüblich sei, so Felzen, da Sterne-Restaurants eigentlich kein Catering anböten. Zudem können Gäste Miele-Küchen testen und Barista-Schulungen von angeheuerten Experten erhalten.