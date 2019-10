Lesung : Tatort Trier Krimi in der Stephanus Bücherei an der Uni

Foto: Rita Wennmacher

Trier IS, Politik und Verschwörungen verdichten sich zu einem beinahe aussichtslosen Fall. Rita Wennmacher möchte ihre Leser mit ihrem neuen Tatort Trier Krimi in ihren Bann ziehen. Die Lesung am Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr, in der Stephanus Bücherei an der Uni, Im Treff 23, ist für jedermann, der sich gerne in Trier gruselt.

