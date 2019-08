Veranstaltung : Begeisterung pur – am Boden wie in der Luft

Info

Am Freitagabend startete der „Vet-Conzept“ Cup, der auch Fuchsjagd genannt wird. Kaum war der erste Ballon in Form eines Fuchses in der Luft, summten auch schon Gebläse, um die anderen Ballone mit Luft zu füllen. 80 Ballonteams aus ganz Europa waren bei dem Event im Industriepark Region Trier dabei, um das sportliche Wettfahren auszutragen. Einer der Piloten war René Krämer. Er fuhr zur Fuchsjagd einen Ballon der Moselland Winzergenossenschaft. „Zunächst wird ein Ballon mit kalter Luft gefüllt und dann mit unserem Gas heiß gefüllt. Ziemlich schnell wird der Korb aufgerichtet, Pilot und Gäste steigen ein, und es geht los“, erklärte der Pilot den Ablauf. Mit dem Piloten René Krämer, seiner Frau Christin Schroeder und sechs Gästen hob der Ballon unseres Reporters ab, und die Welt wurde immer kleiner. Von oben wurde sichtbar, dass unzählige Zuschauer zum deutschlandweit zweitgrößten Ballonfestival gekommen waren. Es dauerte nicht lange, bis alle Ballone in der Luft waren. „Jetzt geht es für die Teams um die Verfolgung des vorausfahrenden Fuchses“, erklärte Krämer die Fuchsjagd. Auf einer großen Wiese bei Sehlem (Landkreis Bernkastel-Wittlich) landete der Fuchs schließlich. „Jetzt müssen die Piloten ein 70 Kilogramm schweres Säckchen mit der Ballonnummer so nah wie möglich an einem ausgelegten Kreuz abwerfen. Wer punktgenau abgeworfen hat, ist der Gewinner des Cups“, so der Pilot René Krämer.