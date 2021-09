Für Kinder : Trier spielt, lernt und hilft

Gerade einmal acht Zentimeter Höhenunterschied muss die erste Rampe überbrücken, die Kinder für ein Trierer Geschäft gebaut haben. Alleine dafür sind jedoch schon unzählige Steine nötig. Im Hintergrund wird bereits am zweiten Exemplar gebastelt. Foto: Noah Drautzburg

Trier An knapp 50 Spielstationen konnten sich Kinder am vergangenen Samstag in der Innenstadt austoben. Doch die 23. Ausgabe von „Trier spielt“ war mehr als das.

„Eigentlich wollten wir schon letztes Jahr am 5. Mai loslegen“, sagt Gemeindereferentin Pia Tholl. Sie steht unter einem Pavillon auf dem Domfreihof. Vor ihr spielen kleine Kinder mit Lego, neben ihr bauen etwas Ältere konzentriert, hinter ihr sortieren Erwachsene die Bausteine.

Bereits zum 23. Mal heißt es „Trier spielt“, nachdem das Spielfest im vergangenen Jahr noch ausfallen musste. Es fühlt sich an wie das große Erwachen aus dem pandemiebedingten Winterschlaf. Sportvereine sind dabei, Organisationen, Geschäfte und Künstler. Sie alle haben sich in den letzten Wochen und Monaten Gedanken darüber gemacht, wie sie die kleinen Gäste am besten für ihre Leidenschaft begeistern können. Spielstationen an jeder Ecke, von der Porta Nigra bis in die Neustraße.

An mehreren Stellen wird den ganzen Tag über gesungen und getanzt. Dazwischen schieben sich unzählige junge Familien durch die Innenstadt. Knapp über den Köpfen der Eltern schwebt eine Schicht aus gelben und roten Luftballons, die viele Kinder in den Händen halten.

Aber auch wenn der Spaß natürlich im Vordergrund steht, ist er an vielen Ständen nicht das einzige Ziel.

Die Legosteine an dem Stand, den Pia Tholl betreut, sind ein gutes Beispiel dafür: Sie sind Spenden von Privatleuten. Die Kinder bauen daraus Rampen für Rollstuhlfahrer. Geschäfte in der Innenstadt sollen dadurch barrierefreier werden. Um die Mittagszeit ist die erste Rampe fertig. Noch in diesem Monat möchten Pia Tholl und ihre Kollegin Judith Schwickerath sie an die Buchhandlung „Der kleine Buchfink“ übergeben. Die kleine Stufe vor deren Eingangstür haben sie dazu ausgemessen. Die bunten Steine haben sie mit einem Spezialkleber befestigt, unter die Rampe wird eine anti-rutsch Folie geklebt.

Insgesamt vier Läden in der Neustraße haben bereits Bedarf angemeldet. „Das passt auch so gut zur Neustraße“, sagt Tholl – das Bunte, Alternative. Es gehe aber nicht darum, Trier mit Legorampen barrierefrei zu machen. „Unser Hauptziel ist es, darauf aufmerksam zu machen, wie viele Hindernisse es für Menschen mit Behinderung im Alltag gibt.“ Die bunten Rampen sollen ins Auge fallen. Denn das größte Problem für Inklusion liege nicht auf der Straße, sondern in den Köpfen. Die Kinder, die an den Rampen bauen, lernen all das spielerisch.

Direkt gegenüber steht Alexander Bauer und hält einen Schläger in der Hand, an dessen Ende ein taschenförmiges Netz befestigt ist. „Rechts- oder Linkshänder?“ fragt er einen Jungen, reicht ihm einen Schläger und zeigt ihm dann, wie man damit auf das Tor schießt.

Bauer spielt seit etwa einem Jahr Lacrosse bei den „Legionären Trier“. „Ich habe das in einer Serie gesehen und wollte es dann ausprobieren“, sagt er. Aber es sei schwer, Leute für den Nischensport zu finden. Wer die lachenden Kinder am Stand der Legionäre sieht, kann das kaum nachvollziehen.

Eines von ihnen ist Mats Härtel. Der Zehnjährige hat den Sport gerade zum ersten Mal ausprobiert. „Wenn man es einmal raus hat, ist es nicht so schwer“, findet er. Sein Vater steht daneben und beobachtet das Treiben. Bei allem, wo es einen Ball gibt, seien seine Kinder sowieso sofort dabei.

Die Kölner Familie kommt einmal im Jahr für die Weinfeste in die Region. „Trier spielt“ findet häufig zur selben Zeit statt und hat es so ins traditionelle Reiseprogramm geschafft. Eine tolle Sache sei das, sagt der Vater.

Die Legorampen und das Lacrosse – das waren nur zwei der knapp 50 Spielstationen, an denen die Kinder sich austoben konnten. Tischtennis und Rugby waren darunter, das THW und die Jugendfeuerwehr, das Rote Kreuz und UNICEF.

Am Stand des Forstamts erfuhren sie alles über heimische Tiere, konnten Zapfen werfen und Früchte den Ästen heimischer Bäume zuordnen. „Die habe ich heute Morgen noch im Wald gesammelt“, erzählt Förster Peter Neukirch.

Linke Hand hier, die Rechte hier, und dann aufs Tor schießen. Alexander Bauer hilft auch den Kleinsten dabei, ihre ersten Erfahrungen im Lacrosse zu sammeln. Foto: Noah Drautzburg