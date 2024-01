Nach Enthüllungen über Treffen rechter Politiker Darum gehen jetzt so viele Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße

Trier · An diesem Wochenende wird in vielen Städten in der Region für Toleranz und gegen Ausgrenzung protestiert. In Trier finde gleich an zwei Kundgebungen statt. Was motiviert die Teilnehmer? Ein Trierer Soziologe gibt Antworten.

26.01.2024 , 16:17 Uhr

Wie hier in Mainz wollen an diesem Wochenende auch mehrere Hundert in der Region gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. Foto: dpa/Helmut Fricke

Mehrere Tausend Menschen werden am Wochenende bei verschiedenen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für eine vielfältige und weltoffene Gesellschaft in der Region erwartet. Unterschiedliche Organisationen und Gruppierungen haben zu Kundgebungen unter anderem in Bitburg, Bernkastel-Kues, Konz und Gerolstein aufgerufen – zumeist unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“. In Trier finden zwei Veranstaltungen statt, am Samstag und am Sonntag.