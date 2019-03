später lesen Gesang Teilnehmer für die Chormeile in Trier gesucht Teilen

Auch in diesem Jahr wird es anlässlich der Chormeile in Trier am Samstag, 27. April, einen Chor-Workshop geben, für den ab sofort Teilnehmer gesucht werden. Die Teilnehmer studieren am Tag selbst in 90 Minuten ein kleines Chorprogramm ein und präsentieren dies noch am gleichen Nachmittag auf der Bühne. red