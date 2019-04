später lesen Theateraktion Teilnehmer für Theaterprojekt gesucht Teilen

Am Samstag, 11. Mai, findet an rund 100 Orten in Deutschland eine Theateraktion statt, die zum Nachdenken und Mitgestalten der Gesellschaft auffordern will. Am 11. Mai um 12.19 Uhr werden gleichzeitig je 100 Menschen auf die Straße gehen und Teil dieser Theateraktion werden. red