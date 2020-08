Volksfreund-Projekt : Mitreden können bei aktuellen Themen

Die Auszubildenden der Volksbank Trier, die 2019/20 am Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teilnahmen, mit den Vorständen Alfons Jochem (rechts) und Norbert Friedrich. Das Foto entstand zum Start der Ausbildung im Spätsommer 2019 – also vor der Corona-Krise. Foto: TV/Björn Pazen

TRIER Die zehn Teilnehmer der Volksbank Trier ziehen ihre Bilanz zum Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“.

Zehn angehende Bankkaufleute der Volksbank Trier haben im vergangenen Projektjahr am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teilgenommen – und das überaus erfolgreich: Kein anderes Unternehmen hat beim dazugehörigen Wissensquiz mehr Fragen richtig beantwortet, in der Einzelwertung der richtigen Antworten landete Abdelsamed Bouteiba auf Rang zwei, in der Kategorie „richtige Antworten pro Teilnehmer“ belegte die Volksbank Trier den Bronzeplatz.