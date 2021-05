Bildung : Zwei Avatare für kranke Kinder

Trier Norwegische Tele­präsenz­roboter sorgen für Anschluss an Schule und Sozialleben.

Wie Avatare kranken Kindern helfen können, darüber wussten die Vorstandsmitglieder im Förderverein krebskranker Kinder Trier bis vor kurzem sehr wenig. Doch Diplom-Psychologin und Psycho­onkologin Sonja Fischbach erfuhr von diesen nur 27 Zentimeter großen Tele­präsenz­robotern, erfunden und konstruiert von dem norwegischen Start­up-­Unter­nehmen No Isolation. Fischbach begleitet seit 1994 im Trierer Klinikum Mutterhaus und dem Verein Villa Kunterbunt Kinder und Jugendliche mit Krebs und anderen schweren Krankheiten. Diesen jungen Menschen sollen die kleinen Avatare helfen, wieder Anschluss an die Schule und ihr soziales Leben zu finden.

Mehrere große Kinderkliniken in Berlin, Freiburg und Bonn setzen bereits seit einiger Zeit die Avatare des Typs AV1 ein. Der Förderverein krebskranker Kinder erkundigte sich bei ihnen und hat nun zwei Stück angeschafft. Er gab sie in die Obhut der Villa Kunterbunt. Diese überlässt die Tele­präsenz­roboter nach Bedarf und Anfrage Schulen, in denen die kranken Kinder sonst unterrichtet werden. „Wir haben eine große Nachfrage“, berichtet Sonja Fischbach.