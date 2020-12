Falscher Polizist ruft an : Telefon-Betrüger in der Region – Trierer Seniorin verliert Erspartes

Etwa zwei Dutzend Anrufe von Betrügern, die versucht haben, ältere Bürger in der Region um ihr Erspartes zu bringen, sind am Dienstag bei der Polizei angezeigt worden. Eine Trierer Seniorin wurde Opfer der kriminellen Masche. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Trier/Konz/Idar-Oberstein Telefonbetrüger haben eine 82-jährige Seniorin um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Die Täter sind laut Polizei in Trier, Konz und Idar-Oberstein aktiv. Hier gibt es Tipps zum Umgang mit solchen Anrufen und die Einzelheiten des Betrugsfalles:

In den meisten Fällen hätten die Angerufenen die betrügerische Absicht erkannt und das Telefonat beendet. Eine 82-jährige Frau aus Trier sei jedoch offenbar von der vorgegebenen Notsituation so schockiert gewesen, dass sie auf die geschickte Gesprächsführung der Betrüger eingegangen sei und schließlich an einen vermeintlichen Notar einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag übergeben habe.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche und gibt folgende Tipps: Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Im Zweifel wählen Sie den Polizeinotruf 110. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.