Kultur : Telefon-Hörspiel über einen skurrilen Weihnachtsabend

Trier (red) Passend zu den aktuell erweiterten Kontakteinschränkungen durch die Corona-Pandemie sendet die Pfarrei St. Matthias ein Live-Telefon-Hörspiel über „Zoom“ am Sonntag, 20. Dezember um 15 Uhr. „Stromausfall in der WG Gottes“ ist der Titel der Geschichte, die zehn Mitglieder der Pfarrei gemeinsam entwickelt haben.

Dabei haben skurrile Erzählungen, schrullige Lebensgeschichten und tiefbewegende Zeugnisse einen Platz, die eines verdeutlichen: Die Erwartungen, die Menschen an Weihnachten haben, erzeugen eine so gewaltige Spannung, dass sie in den vier Wänden einer Wohngemeinschaft gar nicht auszuhalten sind.

Die Geschichte sei simpel: Just am Heiligenabend fallen im Mehrparteienhaus der gesamte Strom und die Heizung aus. Nur nicht in der Wohnung von Frau Krampe, die als missmutige Dame bekannt ist, die öfters mal ein Likörchen zu viel trinkt. Die BewohnerInnen des Mehrparteienhaus suchen kurzzeitig Asyl bei Frau Krampe und erleben einen Heiligen Abend, der so bunt und widersprüchlich ist, wie es die Bewohner selbst sind: Zwischen Kitsch und Streit offenbaren sich zarte Lebensgeschichten.