Hilfe : Telefon-Seelsorge sucht ehrenamtliche Helfer

Trier Die Telefonseelsorge in Trier wirbt dafür, sich auch künftig für langfristige Ehrenämter zu bewerben, um der Gesellschaft Stabilität und Konstanz zu geben.

„Das Ehrenamt ist für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft enorm wichtig und für viele ein Ausdruck praktizierter Nächstenliebe“, sagt Bernd Steinmetz, Leiter der Telefonseelsorge Trier. „Diesen Zusammenhalt brauchen wir heute so dringend wie schon vor über 60 Jahren, als die Telefonseelsorge gegründet wurde.“

Viele Ehrenamtliche engagieren sich seit Jahrzehnten bei der Einrichtung. „Engagement über viele Jahre ist automatisch an eine tiefe Verbundenheit gekoppelt, die vielen unserer Ehrenamtlichen Halt und Kraft gibt“, erklärt Gabriella Kokott, hauptamtliche Psychologin. Diese Treue führt sie auf die Wertschätzung für die Mitarbeiter zurück. Diese zeige sich etwa in der intensiven Ausbildung und der durchgängigen Betreuung.

In der Telefonseelsorge Trier hat gerade ein einjähriger Ausbildungskurs für ehrenamtliche Mitarbeiter begonnen. Im neuen Jahr 2020 startet ein weiterer Ausbildungskurs. „Die Telefonseelsorge Trier stellt sich ständig den neuen Herausforderungen“, sagt Stellenleiter Steinmetz. Psychologin Kokott ergänzt: „Neben 24 Stunden Telefonbereitschaft an sieben Tagen in der Woche, auch an Feier- und Ferientagen, vergeben wir bei persönlichen Krisen kurzfristig Vor-Ort Beratungstermine. In der Mailberatung im Internet erleben wir derzeit vorwiegend Anfragen junger Menschen, die jünger als 30 Jahre sind, und in einer ernsten Lebenskrise Suizidgedanken haben.“