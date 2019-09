Prävention : Telefon-Sprechstunde zum Aktionstag Glücksspielsucht

Glücksspiel mit einarmigen Banditen ARCHIV - Ein Spieler sitzt im Casino in Bad Homburg an einem einarmigen Banditen (Archivfoto vom 02.03.2007). Das Automatengerätespiel müsse wegen des Spielerschutzes rechtlich genauso behandelt werden wie Roulette, Blackjack, Lotto und anderes Glücksspiel, oder die Gewinne deutlich kleiner ausfallen, fordert der Geschäftsführer der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen (HLS), Wolfgang Schmidt. Foto: Salome Kegler dpa/lhe (zu lhe-Korr vom 08.08.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit. Foto: Salome Kegler

Trier In Deutschland nimmt das Glücksspiel über Online-Angebote weiter zu. Zum bundesweiten Aktionstag Glücksspielsucht am Mittwoch, 25. September, bietet die Suchtberatungsstelle Die Tür Telefonsprechstunden an.

Laut Schätzungen der DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen) wurden 2017 bereits rund 80 Prozent der Bruttospielerträge des nicht-regulierten Marktes, der ein Volumen von 2,56 Milliarden Euro hat, über den Vertriebsweg Internet erwirtschaftet. Online-Casinos erzielten dabei mit rund 1,3 Milliarden Euro den höchsten Ertrag.

Was viele nicht wissen: Online-Glückspiel ist bis auf wenige Ausnahmen illegal. Die zunehmende Fernsehwerbung lässt diesen Umstand fast vergessen. Außerdem führt die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit von Online-Glücksspiel nach Aussage der DHS-Experten zu einem noch höheren Suchtpotential im Vergleich zu Angeboten in der realen Welt – wie zum Beispiel Spielhallen, die nachts geschlossen haben müssen.Auch sei es online kaum möglich, den Jugendschutz zu gewährleisten.

Im positiven Sinne online geht auch das Hilfesystem aus Beratungsstellen und Präventionsbeauftragten: Über den Link https://www.lzg-rlp.de/de/anlaufstellen.html können Interessierte und Betroffene die nächstgelegene Beratungstelle finden.

Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz veröffentlicht außerdem zum Aktionstag gegen die Glücksspielsucht ein Youtube-Video, das über Glücksspielsucht informiert und Tipps gibt, wie man Personen mit einem problematischen Glücksspielverhalten anspricht.