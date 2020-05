Hilfe für Familien : Telefonische Beratung für Familien in Trier und Umgebung während Corona

Anonym und kostenlos sind die Telefonberatungen in der Region. Sie vermitteln bei Bedarf die richtigen Ansprechpartner für Hilfe. Foto: dpa/Marc Müller

Trier/Schweich Von Frauennotruf bis Familientelefon – in Trier und der Region gibt es viele telefonische Beratungsangebote. Was gerade schwieriger ist und wie die Beratungen trotzdem genutzt werden.

Das Beratungs-Telefon des Trierer Kinder- und Familienbüros (Triki) ist auch während der Corona-Zeit an drei Tagen die Woche besetzt. Hier können Eltern ihre Fragen, Sorgen oder Ängste teilen und bekommen Informationen von Hilfsangeboten bis Beschäftigungsideen mit Kindern.

Sandra Rouhi ist Diplom-Pädagogin und Begleiterin für Familien und hebt diesen Monat den Hörer des Beratungs-Telefons im Homeoffice ab, hinter ihr liegt Spielzeug herum. Sie versteht aus erster Hand Eltern, die gerade sehr viel gleichzeitig managen müssen. „Das Telefon wird ganz unterschiedlich angenommen“, erzählt die 47-Jährige. Meist seien es Eltern, die nicht wüssten, wie sie mit der Heimbeschulung umgehen sollen.

„Die Eltern fragen, was sie dürfen und was nicht und wie viel sie von ihren Kindern verlangen können.“ Dabei sei eine Mutter nicht dazu da, sechs Stunden am Tag zu unterrichten – das bleibe die Aufgabe der Schule. Ihr Tipp: Eltern sollten den Spaß am Lernen erhalten. Wenn gar nichts zu funktionieren scheine, könne man die Lehrpersonen anrufen und fragen, welches Fach für das Kind das Wichtigste sei. Bisher habe sie vor allem solche pädagogischen Anregungen für den Alltag gegeben und Mut gemacht.

Auch das SozialRaumZentrum Schweich hat ein Familientelefon eingerichtet, das täglich anonym und kostenlos Telefonberatung anbietet. Persönliche Beratungsgespräche werden wegen Corona derzeit nicht angeboten. Elke Schneider, die Netzwerkerin des von der Kreisverwaltung getragenen Zentrums, sagt, dass etwa zwei bis fünf Anrufe in der Woche kommen, Tendenz steigend.

Der Kreis hat auch in Hermeskeil, Konz und Saarburg solche SozialRaumZentren eingerichtet. „Wir sind Anlaufstelle, wenn sich etwas bei der Erziehung verkantet hat. Wir bieten auch präventiv eine anonyme kostenlose Einmalberatung an, die dreimal zwei Stunden genutzt werden kann, derzeit eben telefonisch.“ Wer also einmal „landunter“ habe, könne das hier mit einer Fachkraft besprechen, ohne dass gleich das Jugendamt eingeschaltet wird.

Der Sozialdienst katholischer Frauen Trier (SKF) bietet ebenfalls telefonische Beratung für Familien an. „Das wird recht gut angenommen, das Bedürfnis zu reden steigt“, erklärt Geschäftsführerin Regina Bergmann. Der SKF habe während Corona schon sehr viel mehr Menschen beraten als im selben Zeitraum letztes Jahr. Ein großes Thema seien dabei finanzielle Nöte. Wegen Corona fielen Einnahmen weg und weil nun viel zum Beispiel mehr zu Hause gekocht werden müsse, stiegen die Ausgaben vieler Familien. Auch in der Tafel-Beratung habe man deshalb unbürokratisch Familien aufgenommen, die man vorher nicht hatte. „Insgesamt hat der SKF Einkaufsgutscheine im Wert von 40 000 Euro an Menschen in finanziellen Notlagen ausgegeben, weil derzeit keine Lebensmittel ausgegeben werden.“

Die Diplompädagogin findet: „Eine Betroffenheit kann man telefonisch nicht so gut erfahren wie im persönlichen Kontakt. Wir werden deshalb baldmöglichst wieder den echten Kontakt aufnehmen, mit Hygienemaßnahmen.“ Das Telefonieren sei manchmal mühselig, weil man die Personen nicht erreiche. Aber auch weil Mimik und Gestik der Betroffenen nicht sichtbar ist, findet sie vor allem Neu-Beratungen am Telefon schwer. Gerade wenn zum Beispiel ein problematischer Ehepartner im Homeoffice sitze und die Betroffene nebenher noch die Kinder beschulen müsse.

Das kann so auch Ruth Petri, Mitarbeiterin beim Frauennotruf Trier, bestätigen. In der Beratungs- und Fachstelle zu sexualisierter Gewalt in der Ostallee berät die Diplompsychologin deshalb schon jetzt wieder mit zwei Metern Abstand und Mundschutz auch im persönlichen Gespräch. Dabei gibt sie zu bedenken: „Ich hatte auch schon eine Frau in der Beratung, die die Maske bedrohlich fand.“ Da habe sie sich dann statt der Behelfsmaske ein buntes Tuch über Mund und Nase gebunden.

Sie sagt: „Die Corona-Situation belastet die Frauen“. Die Ablenkung mit anderen Menschen in Sportgruppen oder im Fitnessstudio fehle. Sie und die anderen Beraterinnen suchen im Gespräch mit den Frauen dann nach Strategien, die man zuhause anwenden kann.

Solange die Beraterinnen selbst von zu Hause aus arbeiten, kann es teilweise sein, dass Betroffene von einem Anrufbeantworter aufgefordert werden, ihren Namen und ihre Telefonnummer zu hinterlassen. Was zur Hürde werden kann. Petri verspricht hierzu aber: „Wir rufen dann ganz diskret zurück. Um die Betroffenen zu schützen, sagen wir natürlich nicht sofort, dass wir der Frauennotruf sind.“

Info Erreichbarkeit der Beratungstelefone Trierer Kinder- und Familienbüro Triki-Beratungs-Telefon: 0651/718-4546, montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr besetzt. Familientelefon des SozialRaumZentrums Schweich: Telefon 06502-9356727, täglich von 9 bis 12 Uhr besetzt. Frauennotruf Trier, Beratungs- und Fachstelle zu sexualisierter Gewalt: Telefon 0651/200-6588. Sozialdienst Katholischer Frauen, SKF-Frauennotruf: Telefon 0651/9496-100. Beratungsstelle Contra-häusliche-Gewalt in Trier von pro familia, Beratung für Menschen, die Gewalt in ihrer Partnerschaft ausüben. Telefon 0651/46302-140, Montag/Donnerstag, 14 bis 17 Uhr. Anrufbeantworter außer­halb der Sprechzeiten, zeitnahe Rückrufe.

Die Interventionsstelle Trier wird bei polizeilich gemeldeter häuslicher Gewalt informiert und nimmt selbst proaktiv telefonischen Kontakt mit Betroffenen auf, deren Partner nach einer Tat oft zehn Tage nicht nach Hause dürfen. Meist werden Frauen die Opfer dieser Gewalt. Mit ihnen bespricht die Beraterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, in dieser Zeit in bis zu drei Telefonaten ihre Möglichkeiten. Sie sagt: „Zur Beginn der Pandemie hatten wir einen Rückgang der Meldungen. Jetzt ist es wieder wie in den Vormonaten“. Sie geht aber davon aus, dass die Vorfälle an häuslicher Gewalt eigentlich gestiegen sind. „In den meisten Fällen sind die Partner nun zuhause, so ist für die Betroffenen das Zeitfenster geringer, in dem sie unser Angebot nutzen können.“ Oft passiere es, dass eine Frau mitten im Gespräch auflegen müsse, weil der Mann heimkomme. Viele Frauen hätten das Gefühl nun einfach durchhalten zu müssen.