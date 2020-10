Hilfsangebot des Bistums Trier : Wie sich Corona auf die Psyche auswirkt

Trier Die Telefonseelsorge im Bistum Trier verzeichnet deutlich mehr Beratungsanfragen.

„Wir beobachten, dass ohnehin schon bestehende Krisen und Belastungen durch die Pandemie und die damit notwendigen Schutzmaßnahmen verstärkt werden. Menschen, die wenig soziale Kontakte haben oder deren soziale Kontakte mit einer stabilen Krisenbegleitung überfordert sind, nutzen verstärkt das telefonische Beratungsangebot der Telefonseelsorge, das rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche erreichbar ist“, berichtet Bernd Steinmetz, Leiter der Telefonseelsorge Trier, stellvertretend für die insgesamt fünf Stellen im Bistum: Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mittelrhein, Nahe-Hunsrück, Saar und Trier. Steinmetz sagt: „Mit 8764 Beratungstelefonaten vom Jahresbeginn bis jetzt haben wir durchgehend 8,3 Prozent mehr Beratungsgespräche als im Vorjahr in der Telefonseelsorge Trier.“

Untermauert wird die Beobachtung von einer Studie der Universitäten Basel und Freiburg, die die Datenlage aller Telefon­seelsorge­stellen deutschlandweit untersucht haben. In den ersten Wochen nach Beginn der bundesweiten Kontaktsperren im März hätten die Anrufer verstärkt über finanzielle Sorgen und Ängste gesprochen, berichtet Steinmetz. Mit dem weiteren Anstieg der telefonischen Beratungskontakte seien dann vor allem Gefühle von Einsamkeit und Probleme mit dem seelischen Befinden in den Vordergrund gerückt. Im Einzugsbereich Trier nahmen die Sorgen bei diesen Themen deutlich zu: Erkrankungen/Körperliches Befinden (14 Prozent häufiger als im Vorjahr), Depressive Stimmung (plus 15 Prozent), Ängste (plus zwölf Prozent) und Einsamkeit (plus 20 Prozent). Gestiegen ist allerdings nicht nur die Anzahl der Anrufe, sondern auch die Dauer der Gespräche: Rund zwei Minuten länger sprechen sie im Corona-Jahr mit den Haupt- und Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge. Waren es 2019 noch durchschnittlich 17 Minuten pro Gespräch, sind es nun 19 Minuten.