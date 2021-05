Hilfe : Corona lässt die Drähte der Telefonseelsorge glühen

Mitarbeiter der Telefonseelsorge sind - wie hier auf unserem Symbolbild - rund um die Uhr am Hörer. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Trier (red) „Kann ich mit Ihnen sprechen? Meine Sorgen erdrücken mich“ – so beginnen viele Gespräche von Ratsuchenden mit der Telefonseelsorge Trier. Die Corona-Krise hat zu einer verstärkten Nachfrage geführt.

Im Jahr 2020 nahmen 73 ehrenamtlich Engagierte und zwei hauptberuflich Tätige die Anrufe entgegen, die bei der Telefonseelsorge Trier eingingen. Bundesweit zählten die 105 Telefonseelsorgestellen rund 1,2 Millionen Anrufe. Die Mitarbeitenden sind dabei rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche erreichbar. Laut Jahresbericht der Telefonseelsorge Trier finden die meisten Gespräche zwischen 14 und 22 Uhr statt, 14 Prozent fallen auf die Zeit zwischen 0 und 6 Uhr. Neben der telefonischen Beratung bietet die Telefonseelsorge Trier auch Mailberatung über eine gesicherte Plattform an.