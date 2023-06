Schnelles Internet Telekom will ganz Trier mit Glasfaser versorgen

Trier · Die Telekom baut in mehreren Trierer Quartieren ihr Glasfasernetz für schnelles Internet aus. Welche Stadtteile an der Reihe sind, wie viele Haushalte profitieren und wann es für die anderen so weit sein könnte.

06.06.2023, 17:13 Uhr

Die Telekom baut ihr Glasfasernetz in Trier aus und wirbt dafür mit großen Plakaten, wie hier in Trier-Ost. Foto: TV/Verona Kerl

Homeoffice, Schulunterricht zu Hause, Videokonferenzen und abends Filme übers Internet gucken: Spätestens, als im Frühjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie plötzlich die ganze Familie gleichzeitig im Internet fest hing, zeigte sich, dass so manche Leitung in Trier nicht stabil genug ist für große Datenströme.