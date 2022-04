Kolumne : Ich freue mich ...

Telse Radeloff-von Drathen. Foto: Roland Morgen

„... und bin dankbar, dass ich bei diesem herrlichen Frühlingswetter jeden Tag in unserem großen Krankenhausgarten arbeiten darf. In vielen Jahren habe ich das Gartengelände nach und nach in Staudenbeete umgewandelt, sodass sich unsere Patientinnen und Patienten und das Krankenhaus-Team von März bis November stets an blühenden Pflanzen erfreuen können.

Eine wunderbare Aufgabe für mich.“

Telde Radeloff-von Drathen (83), Trier-Süd, ist unter anderem als ehrenamtliche Gärtnerin im Klinikum Mutterhaus Nord (ehemaliges evangelisches Elisabeth-Krankenhaus, Theobaldstraße) tätig.