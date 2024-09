Trier-Euren Warum Tempo 30 auf dem Weg nach Luxemburg gilt

Was die denn schon wieder vorhaben? Das wird sich der ein oder andere Autofahrer gefragt haben, der am Donnerstag mit einer neuen Verkehrsbeschränkung konfrontiert gewesen ist: Auf der Luxemburger Straße gilt in Höhe der früheren General-von-Seidel-Kaserne eine Maximalgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Außerdem ist dort der Richtung Zewen führende Rad- und Fußweg gesperrt.