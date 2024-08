Runter vom Gas! Bald gilt Tempo 30 auf dem Trierer Alleenring – an dieser Stelle

Die Menschen in Kürenz konnten es vermutlich irgendwann nicht mehr hören. Jahrelang forderten sie vergebens, die Höchstgeschwindigkeit in der Avelsbacherstraße von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde zu senken. Immer wieder hieß es, dass auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen eine Tempo-30-Zone unmöglich ist. Aufgrund des Lärmschutzes wurde dann dort, so wie beispielsweise in der Saarstraße, doch ein Tempolimit eingerichtet. Inzwischen können Kommunen noch einfacher als bisher das Tempo absenken. In Trier wird das vermutlich im Laufe der Woche auf einem Teil des Alleenrings so weit sein.