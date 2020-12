Straßenverkehr : Tempokontrollen im Stadtgebiet

Trier (red) In folgenden Straßen muss laut einer Pressemitteilung in der kommenden Woche mit Kontrollen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung gerechnet werden: am Donnerstag, 3. Dezember und am Freitag, 4. Dezember in Trier-Mitte/Gartenfeld in der Weimarer Allee und im Katharinenufer, am Samstag, 5. Dezember in Ruwer in der Rheinstraße, am Montag, 7. Dezember in Tarforst im Ludwig-Erhard-Ring und am Dienstag, 8. Dezember in Kürenz in Robert-Schuman-Allee.

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass darüber hinaus auch an anderen Stellen Kontrollen möglich sind.

An folgenden Standorten führt die Polizei in dieser Woche Geschwindigkeitskontrollen durch: am Donnerstag, 3. Dezember auf der A 1, Höhe Mehring, auf der B 51 bei Bitburg, der B 53 bei Longuich und der B 327 bei Thalfang. Außerdem am Freitag, 4. Dezember auf der A 602 und der B 52 in Trier sowie auf der B 410 bei Pronsfeld.