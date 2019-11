Senioren : Kultur-Karussell: Paarprobleme und Harfenmusik

Trier Frauke Birtsch beleuchtet in ihrer Reihe „LeseGlück“ im Kultur-Karussell am Mittwoch, 13. November, 15.30 Uhr, die Probleme, die sich im Zusammenleben von Paaren ergeben. Paar-Probleme sind „Zweier-Probleme“ und deshalb präsentiert Frauke Birtsch zusammen mit Klaus Jungen vertraute und neue Sketche zu den „Paar-Problemchen“ in einer amüsanten Leserevue.

Am Montag, 18. November, 15.30 Uhr (am Mittwoch, 20. November, findet kein Kultur-Karussell statt) spielt und erklärt Matthias Weber die Harfe. Die Harfe ist eines der ältesten Musikinstrumente und Matthias Weber ein Virtuose auf dem Instrument. Zwischen den Musikstücken nutzt er die Gelegenheit, den Zuhörern die Harfe näher zu bringen. Die Vorträge sind kostenfrei, Spenden willkommen.