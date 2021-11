Einkaufen : Bio, Wild, Regional – Das bietet der Wochenmarkt

Trier Lecker und Frisch? Wer zu Weihnachten ein außergewöhnliches Menü auf den Tisch zaubern möchte, kommt um hochwertige Zutaten nicht herum. Die verspricht der Trierer Wochenmarkt. Wir haben getestet, ob das stimmt.

Das Rezept für den Testeinkauf in Trier ist weihnachtlich: Gänsekeule mit Apfelrotkraut und Herzoginnenkartoffeln. Auf dem annähernd oval aufgebauten Wochenmarkt, der an jedem Dienstag und Freitag auf den Trierer Viehmarkt einlädt, ist dafür ein gemütlicher Rundgang erforderlich.

In Hermeskeil gibt es dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 13 Uhr einen Wochenmarkt auf dem Rathaus-Vorplatz am Langen Markt. Laut Auskunft der Touristinformation ist in den Wintermonaten der Donnerstag der „Hauptmarkttag“, dienstags ist das Angebot leicht reduziert.

In der Stadt Konz gibt es an jedem Samstag ab 7 Uhr einen Markt auf dem Rathausplatz.

Die Gans für das Weihnachtsmenü stammt vom Mühlhof bei Kaiserslautern, ebenfalls Bioland-zertifiziert. Wer es wilder mag, schaut einen Wagen weiter bei der Fleischerei Schmitt vorbei. Dort gibt es verschiedene Wurstwaren und Wild aus dem eigenen Jagdrevier. Das Familienunternehmen aus Mandern im Hochwald besitzt neben dem Stand auf dem Wochenmarkt in Trier auch jeweils eine Filiale in Pluwig und Kell am See.