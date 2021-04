Corona-Pandemie : „Testen für Trier“: Stadt will auch bei steigender Inzidenz Öffnungen beibehalten und ausweiten

Foto: Roland Morgen

Das Stadttheater könnte wieder öffnen, die Tufa auch und selbst Gladiators-Spiele vor Zuschauern sollen wieder möglich sein. Voraussetzung: Das Land erteilt Trier den Zuschlag für ein ausgeweitetes Test-Konzept, das die weitreichenden Öffnungen auch bei steigender Inzidenz möglich machen soll.

Die Stadt Trier hat am heutigen Gründonnerstag ein Konzept beim Land Rheinland-Pfalz eingereicht, um als Modellkommune trotz Corona-Pandemie weitere Öffnungen verbunden mit einer umfangreichen Teststrategie möglich zu machen. Das Konzept sei innerhalb weniger Tage von einer Taskforce mehrerer Ämter im Rathaus erarbeitet, teilt die Stadt per Pressemitteilung mit. Der TV hatte zuletzt in seiner Donnerstagausgabe über das Vorhaben berichtet.

City Initiative, Gastronomen, Vertreter der freien Kulturszene, Theater und Museen seien in die Aufstellung des Konzepts eingebunden worden. Der Titel: „Testen für Trier. Mit Vorsicht und Bedacht zurück zu mehr Normalität – ein Stufenplan“.

Das Land hatte Kommunen dazu ermuntert, Vorschläge für Modellprojekte einzureichen und einen Kriterienkatalog erstellt, der erfüllt werden muss, um den Zuschlag zu erhalten. Voraussetzung ist zum Beispiel eine Inzidenz von maximal 50 zum Zeitpunkt des Zuschlags. „Da die Inzidenz in Trier seit fast zwei Wochen unter 50 lag, sieht die Stadt diese Voraussetzung als gegeben an“, teilt das Rathaus mit. Das Konzept sehe „vorsichtige Öffnungen in zwei Phasen“ vor. Die erste Phase soll sechs Wochen laufen und rechtzeitig vor Ablauf ausgewertet werden. Dazu sollen mit allen Beteiligten Gespräche über die getroffenen Maßnahmen geführt werden.

Wichtigster Punkt des Konzepts ist laut Rathaus die erhebliche Ausweitung der Schnelltests in der Stadt Trier, die auch spontan ohne Anmeldung, citynah aber möglichst auch in Stadtteilen ermöglicht werden sollen. Die Stadt Trier will zusätzlich zur bestehenden Schnellteststation im Messepark eine zweite Schnellteststation in der Europahalle eröffnen.

Auch die City Initiative plant mit Unterstützung einer Hilfsorganisation eine weitere Schnellteststation in der Trierer Innenstadt. Die Trierer Gastronomie plane weitere Schnelltestmöglichkeiten. Zudem geht die Stadt davon aus, dass bestehende Teststationen ihre Kapazitäten ausweiten werden.

Auch die vorgesehenen Schnellteststationen von gewerblichen Betrieben wie beispielsweise Drogerieketten oder Apotheken sollen einbezogen werden. Ebenso die Testungen, die in Unternehmen vermehrt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht werden. Das Zertifikat eines gültigen Schnelltests nach den Vorgaben des Landes soll dann für 24 Stunden als Zugangsticket in verschiedenen Bereichen dienen:

Im Einzelhandel Für Kundinnen und Kunden des Einzelhandels soll auch bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 die Terminvereinbarung entfallen. Die Regulierung bei der Kundenzahl im Einzelhandel soll aber wie bei einer Inzidenz unter 50 in der Corona-Bekämpfungsverordnung erhalten bleiben, damit die Geschäfte trotz des Modellversuchs nicht zu sehr überlaufen werden

In der Gastronomie Dort wird bereits heute der Schnelltest als Zugangsticket für die Außengastronomie verlangt. Von der Ausweitung der Testkapazitäten und der Steigerung der Teststationen profitiert also auch die Gastronomie. Hygienekonzepte und Kontaktnachverfolgung gelten weiter entsprechend der Corona-Bekämpfungsverordnung.

In der Kultur: Im Stadttheater, das den Probenbetrieb auch in der Pandemiezeit fortgesetzt hat, sollen Aufführungen mit den vom Land vorgegebenen Einschränkungen ermöglicht werden (25 Prozent Belegung, kein Verzehr von Speisen und Getränken, Zugang nur mit gültigem Test). Auch in der Tufa sollen unter diesen Auflagen Kulturveranstaltungen möglich sein. Geplant ist auch, dies auf einer städtischen Fläche für Open-Air-Veranstaltungen zu ermöglichen. Menschen, die hauptberuflich vom Kulturbetrieb leben, sollen so wieder Auftrittsmöglichkeiten haben.

Beim Sport Beim Sport sollen auch bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 die Regeln der Corona-Verordnung mit einer Inzidenz von unter 50 weiterhin gelten. Außerdem ist geplant, unter Einhaltung des vorliegenden, strengen Hygienekonzepts testweise Spiele der Gladiators mit maximal zehn Prozent der Zuschauerkapazität in der Arena Trier zuzulassen (maximal 450 Zuschauer).

Die Stadt Trier will zügig eine digitalisierte Variante der Testzertifikate umsetzen und dabei möglichst viele der Teststellen in der Stadt mit einbeziehen. Sollte die vom Land derzeit favorisierte Luca-App diese Funktion anbieten, könne diese eingesetzt werden. Alternativ habe die Stadt weitere Anbieter abgefragt, die zeitnah die digitalisierten Test-Zertifikate anbieten können.

Gleiches gilt beim Zugang zum Handel, zur Außengastronomie oder bei den Kultureinrichtungen oder beim Sport: Hier soll eine App zur Zugangskontrolle genutzt werden, die mit der Software der Gesundheitsämter kompatibel ist. Das Land favorisiert dazu derzeit die Luca-App. Sollte diese Funktion zeitnah nicht verfügbar sein, kann sich die Stadt Trier aber eine App eines lokalen Anbieters vorstellen oder alternativ die Nutzung der Corona-Warnapp, für die diese Funktion ebenfalls für Mitte April angekündigt ist. Mit einer solchen App soll dem Gesundheitsamt die schnelle Kontaktnachverfolgung im Falle von Corona-Infektionsfällen ermöglicht werden.

Das Land hatte für potentielle Modellkommunen einen Kriterienkatalog mit 19 Punkten formuliert. Alle 19 Punkte sind aus Sicht der Stadtverwaltung beim Trierer Modellversuch nicht einzuhalten. Deshalb wurden dem Land im Konzept Alternativvorschläge unterbreitet. Das gilt beispielsweise für die Vorgabe, ein Konzept für eine Zugangsregulierung für die Fußgängerzone zu entwickeln. Eine dauerhafte Absperrung und Einlasskontrolle in die Fußgängerzone ist aus Sicht der Verwaltung aber weder rechtlich möglich noch praktikabel. Die Größe der Trierer Fußgängerzone, die Vielzahl der Zugänge und die zahlreichen Menschen, die nicht zum Einkaufen kommen, sondern in der City leben oder arbeiten, machen eine Absperrung unmöglich. Daher soll die Auslastung der Fußgängerzone über die dort installierten Frequenzmesser überwacht werden. Der kommunale Vollzugsdienst der Stadt soll zudem verstärkt zu den besonders kundenstarken Zeiten kontrollieren, ob sich Schlangen und Menschenansammlungen bilden.

Das Modellkonzept soll über eine Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsamt und Universität Trier wissenschaftlich begleitet werden.