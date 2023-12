Trierer Rapper und Schauspieler Von Trier auf die große Leinwand: Mortel in neuer ARD-Serie „Testo“

Trier · Der Trierer Rapper Mortel hat es schon wieder getan: Nachdem er in der Erfolgsserie „Asbest“ einen Häftling verkörpert hatte, schlüpft er in der neuen Serie „Testo“ nun in eine andere Rolle.

13.12.2023 , 17:41 Uhr

Aufgewachsen in Bitburg, Konz und Trier: Rapper Mortel vor der Porta Nigra Foto: TV/Christian Kremer

Von Claire Herrmann

Nach „Asbest“ ist vor „Testo“: Seinen 69.700 Followern gegenüber hatte er es auf Instagram bereits vor einigen Monaten angeteasert, jetzt ist es offiziell. Der gebürtig aus Bitburg stammende Rapper und Schauspieler Mortel hat erneut gemeinsame Sache mit Regisseur Kida Khodr Ramadan gemacht und wird in dessen neuer Serie „Testo“ in einer der Hauptrollen zu sehen sein. Bereits zuvor hatten die beiden für die Erfolgsserie „Asbet“ gemeinsam vor der Kamera gestanden.