Verkehr : Handyparken bald in ganz Trier

Trier Parken ohne Kleingeld? Auf dem Augustinerhof ist das kein Problem, denn dort kann jeder Autofahrer seit Ende September per App oder SMS seine Gebühren zahlen. Nach der Testphase will die Stadt Trier das Angebot nun großflächig ausweiten.

Bargeldlos ein Parkticket kaufen ist eine Sache von Minuten auf dem Augustinerhof in Trier: auf dem Smartphone die App „Pay-By-Phone Parken“ in einem App-Store kostenlos herunterladen, den Standort freigeben, Kennzeichen eintippen, Parkdauer und die Art des Bezahlens wählen. Fertig. Ruckzuck geht das, auch ohne besondere Internet-Kenntnisse. Wem das dennoch nicht behagt, der kann alternativ per SMS zahlen (siehe Info).

Ende September startete die Stadt Trier in Kooperation mit den Stadtwerken Trier (SWT) das Pilotprojekt auf dem Augustinerhof mit seinen insgesamt 125 Parkplätzen. Nach einer Laufzeit von vier Monaten zog Thorsten Kraus, Digitalisierungsbeauftragter der Stadtverwaltung Trier, Bilanz: 954 Mal nutzten Autofahrer das Angebot, zwei Drittel die App, ein Drittel SMS. „Die Hälfte der Autos hatte TR-Kennzeichen, die andere Hälfte kam von auswärts, zum Beispiel von Saarlouis und Saarbrücken.“ Kunststück, denn dort gibt es das sogenannte Handyparken schon länger. Der Zahlvorgang ist den Saarländern also bestens bekannt: Gebühren werden abgebucht über PayPal, Kreditkarte, Sepa-Lastschrift, Mobilfunkrechnung oder Prepaid-Guthaben.

Auf dem Augustinerhof können Autofahrer seit Ende September ihre Parkgebühren per Handyapp oder SMS zahlen. Foto rechts: Die App Paybyphone lässt sich in Sekunden herunterladen. Die Bedienung ist sehr nutzerfreundlich. Foto: TV/Verona Kerl

Info Wie funktioniert Handyparken? Autofahrer können sich über das freie City-W-Lan einloggen und sich entscheiden, ob sie per SMS oder Pay-By-Phone-App zahlen. Die Basisversion können sie kostenlos in einem der gängigen App-Stores herunterladen. Wie das genau funktioniert, steht jeweils auf den drei Parkscheinautomaten am Trierer Augustinerhof. Die Gebühren werden abgebucht über PayPal, Kreditkarte, Sepa-Lastschrift, Mobilfunkrechnung oder Prepaid-Guthaben. Kontrollieren die Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Autos, geben sie das Kennzeichen in ihre Smartphones ein und erhalten die Info, ob und bis wann bezahlt wurde. Die rechtliche Ausarbeitung – zum Beispiel, wie das kurzfristige Speichern der Kennzeichen mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar ist – läuft derzeit noch, sie soll aber Ende Februar unterschriftsreif vorliegen.

In der Testphase gab es laut Kraus keine negativen Rückmeldungen an die Stadtverwaltung. Weil alles so gut funktioniert hat, beschloss der Stadtvorstand einstimmig, das Handyparken auf alle öffentlich und oberirdisch bewirtschafteten Parkplätze der Stadt auszuweiten. Insgesamt sind das 3100 Parkplätze mit Parkscheinautomaten oder -uhren. Wann genau das sein wird, ist noch unklar: „Ob das Handyparken bereits im April oder erst im Mai an den Start geht, steht momentan noch nicht fest. Vor dem Start müssen die GPS-Daten, die jeweiligen Takte, Tarife sowie die jeweils unterschiedliche Parkhöchstdauer aller Parkplätze in das System eingespeist werden“, informiert ein Sprecher der Stadt den Trierischen Volksfreund.

Bereits in den nächsten Wochen wollen die Stadtwerke Trier den Bezahlvorgang in ihre SWT-App „Äppes“ integrieren. Denn in den SWT-Parkhäusern ist bargeldloses Zahlen mittels einer Parkkarte schon länger möglich. Wohingegen die App Pay-by-Phone allerdings nicht in Parkhäusern oder Tiefgaragen verwendet werden kann. „Denn“, so der Stadtsprecher, „mit der App kann die Schranke ja nicht geöffnet werden.“

Ziel sei es jedoch, die beiden Systeme so zu integrieren, dass die Kunden für alle Parkvorgänge – also auf Plätzen und Straßen, Parkhäusern und Tiefgaragen – am Monatsende eine gemeinsame Abrechnung erhielten.

Der entscheidende Vorteil liegt beim Handyparken klar auf der Hand: keine Knöllchen mehr. Denn wer merkt, dass er bei seinen Erledigungen doch länger braucht als vorgesehen, kann seine Parkzeit quasi aus der Ferne per Smartphone bis zur Höchstparkdauer verlängern und wird per Erinnerungsfunktion sogar über den Ablauf der Parkzeit informiert. Ob dieses Verfahren für die Stadt Trier auf Dauer gewinnbringend sein wird, muss sich erst noch zeigen: „Einerseits ist die Zahlmoral beim Handyparken höher. Dadurch steigen unsere Einnahmen. Andererseits wird so eventuell die Zahl der Knöllchen zurückgehen – und damit unsere Einnahmen daraus“, sagt Thorsten Kraus. Wie sich das langfristig entwickele, müsse die Stadt noch überprüfen.

Ob es nun wirtschaftlich ist oder nicht: Damit weiter möglichst viele Autofahrer das bargeldlose Zahlen nutzen, übernimmt die Stadt auch nach der Testphase – mindestens für die Dauer des Erprobungsjahrs – die Servicegebühr von zehn Prozent, die bei SMS und App anfällt.