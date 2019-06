Geschichte : Thailändische Hymne mit Trierer Wurzeln

Trier/Thailand Dass die thailändische Nationalhymne von einem Komponisten mit Trierer Wurzeln verfasst wurde, wissen wohl die wenigsten. Nun hat die Enkelin des Komponisten Peter Veit, Sudawan Vadhayakorn, Trier besucht und kam zu einem Gespräch mit Kulturdezernent Thomas Schmitt zusammen.

Mit ihrem Cousin Wolfgang Steinborn erläuterte sie Schmitt die abenteuerlichen Hintergründe: Der Trierer Jakob Veit wanderte 1864 in die USA aus. Weil er musikalisch begabt war, trainierte er im amerikanischen Bürgerkrieg eine Militärkapelle. Ein dortiger Freund, der Konsul in Thailand wurde, empfahl ihn dem dortigen König, der preußische Blasmusik am Hof etablieren wollte, und Jakob ging nach Thailand, wo er eine Familie gründete.