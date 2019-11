Konzert : The H.A.T. Boys feiern Jubiläum

Mertesdorf (red) Es hat schon Tradition, dass die H.A.T.-Boys bei ihren Konzerten in der Karlsmühle immer für eine Überraschung sorgen, so auch beim diesjährigen Jubiläumskonzert.

So wechseln sich die Mitglieder der Band am Gesangsmikrofon ab. Hierbei erwartet die Besucher ein musikalisches Feuerwerk – von Rock ’n’ Roll bis Neue Deutsche Welle – mit rockigen Songs, Balladen und Duette die zum Mitsingen und Tanzen einladen. Michael Steinbach (Elvis von Trier) kann an dem Konzert in der Karlsmühle in Mertesdorf am Mittwoch, 13. November, 20 Uhr, nicht teilnehmen. An seine Stelle tritt Reinhard Irsch. Der Eintritt ist frei.