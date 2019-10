Konzert : The Suredreams und Band in der Karlsmühle in Mertesdorf

Mertesdorf Vier Powerfrauen mit einer Band verkörpern den unverwechselbaren Stil des Motown-Sound der 60er Jahre. Mit Welt-Hits wie My Girl, Respect, Stop in the Name of Love und vielen mehr wollen die Suredreams einen Abend voller Begeisterung gestalten.

