Theater : Theater in Heidenburg: „Die Rentnergang“ lädt ein

Foto: Theatergruppe Heidenburg

Heidenburg (red) Die Theatergruppe Heidenburg führt am Samstag, 16. November, „Die Rentnergang“ auf, ein Schwank in drei Akten von Beate Irmisch. Das Stück beginnt um 20 Uhr in der Heidenburghalle. Die zweite Aufführung ist am Samstag, 23. November, 20 Uhr.

