Trier Denkmalschutz würde die Sanierung des Theaters deutlich verzögern. Das befürchten Experten von Hochschule, Trier Forum und dem Verein „baukulturtrier“. Noch kritischer sehen sie allerdings Empfehlungen des Landesrechnungshofs.

Nach der Weihnachtspause nehmen die kommunalpolitischen Diskussionen wieder Fahrt auf. In der ersten Kulturausschuss-Sitzung am Mittwoch wird auch der aktuelle Sachstand der Theatersanierung ein wichtiges Thema sein. Bündnis 90/Die Grünen haben bei der Oberen Denkmalpflegebehörde beantragt, den nach Plänen des Architekten Gerhard Graubner errichteten Bau unter Schutz zu stellen . Hauptinitiator Dominik Heinrich glaubt, damit neue Argumente für einen Architektenwettbewerb schaffen zu können, von dem der Landesrechnungshof aus Kostengründen abgeraten hatte.

Das Trier Forum und der Verein „baukulturtrier“ warnen die Verwaltung und den Stadtrat in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Campus Gestaltung an der Hochschule Trier davor, sich der Empfehlung des Rechnungshofes anzuschließen. „Der Rechnungshof hat keine Weisungsbefugnis, kann Ratschläge geben“, heißt es in dem Positionspapier. „Die Entscheider in unserer parlamentarischen Demokratie sind die Parlamente. Und deren Wähler sind die Bürger.“