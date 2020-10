Theater : Ausgegrenzt, rechtlos, unterdrückt

Trier Das Theaterensemble „Joya Ghosh and Friends“ präsentierte im Kasino das Einpersonenstück „Rotes Kaninchen, weißes Kaninchen“.

Ein Stuhl war für den Autor Soleimanpour frei gehalten worden, falls er sich überraschend die Aufführung seines oft gespielten Stückes hätte ansehen wollen. Denn auch er selbst, wie der Hauptdarsteller, wusste nicht, wie sich die Inszenierung im Kasino gestalten würde. Sein Stuhl blieb leer, aber auf den anderen Plätzen – coronabedingt reduziert – saßen Zuschauer, die ganz neugierig auf ein Experiment waren: Wie setzt der Saarbrücker Schauspieler Jörg Harald Werron spontan einen Text, den er erst zu Beginn der Aufführung von der Regisseurin Joya Ghosh in einem verschlossenen Kuvert überreicht bekommt, in lebendiges, bewegendes Theater um?

Das Stück wurde mit meheren Preisen ausgezeichnet, u.a. den Preis für „Best New Performance“ des Dublin Fringe Festivals, den „Sommerworks Outstanding New Performance Text Award“ aus Kanada und den „Arches Brick Award“ vom Edinburgh Fringe Festival.

Der iranische Autor und Performer Nassim Soleimanpour wurde 1981 in Teheran geboren. Sein Theaterstück „Weißes Kaninchen, rotes Kaninchen“ wurde bereits in mehr als 20 Sprachen aufgeführt. Dabei ist vorgegeben, dass jede Aufführung ein anderer Schauspieler auftritt, der das Stück noch nicht kennt.

Hier spiegeln sich die Erfahrungen wider, die Soleimanpour im Iran machte, als er das Stück 2010 mit 29 Jahren schrieb. Weil er den Wehrdienst verweigert hatte, wurde ihm der Pass entzogen, so dass er im Land eingesperrt war. So blieb ihm nur seine schriftstellerische Phantasie: Er selbst konnte nicht reisen, aber sein Stück überschreitet Raum und Zeit und prangert nicht nur die Zustände in seinem Land an, sondern darüber hinaus auch Unfreiheit und Repression in anderen totalitären Ländern.