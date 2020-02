Kultur : Theatergruppe präsentiert Kriminalkomödie

Trier Die Theatergruppe „Spökes“ der Trierer Volkshochschule präsentiert als neue Produktion die Kriminalkomödie ‚Aus Versehen Mord’ frei nach der Vorlage von Jennifer Hülser. In dem Stück geht es hoch her: Hannah hat aus Versehen ihren Lebensgefährten vergiftet.

Die Premiere der Kriminalkomödie beginnt am Samstag, 7. März, Raum 5 im Palais Walderdorff. Weitere Aufführungen sind geplant am 13./14. und 20./21. März, jeweils ab 20 Uhr. Die Karten gibt es im Vorverkauf über Ticket regional. Es gibt Ermäßigungen für Kinder und Inhaber des Seniorenpasses. Der Erlös der neuen VHS-Theaterproduktion geht an den Trierer Autismus-Verein. Weitere Informationen: www.vhs-trier.de