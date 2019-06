Trier : Hinter Schloss & Riegel

Theater in der Trierer JVA, sitzend von links: Sabine Beckmann, Leiterin der Justizvollzugsanstalt Trier, und Leandra Chytra von der Schauspielgruppe Spökes. Stehend von links: Norbert Schubert, Elli Körfer, Beatrx Strempel, Louisa Breyer, Gerhard Hofbauer-Crämer und Kristin Böttcher. Foto: Spökes

Trier Theatergruppe Spökes zieht mit ihrem Stück in die Trierer Justizvollzugsanstalt.

Die Theatergruppe Spökes, eine Laienschauspielgruppe der Volkshochschule (VHS) unter der Leitung von Leandra Chytra, hat die Komödie „Residenz Schloss & Riegel“, frei nach Winnie Abel, sozusagen am „Originalschauplatz“, nämlich in den Räumlichkeiten der Justizvollzugsanstalt (JVA) Trier, aufgeführt. In dieser geistreichen Verwechslungskomödie landet ein Rentnerehepaar versehentlich im Knast und es entstehen allerlei Verwicklungen (der TV berichtete).