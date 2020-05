Bühne : Theaterverein Ehrang verschiebt Spielzeit

Trier-Ehrang Blau-Weiß verzichtet zwar 2020 auf die geplanten Aufführungen, will aber 2021 doppelt nachlegen.

Die Termine zur Spielzeit 2020 wurden nun vorrausschauend ins Frühjahr 2021 verschoben. Am Samstag, 10. April 2021 geht die große Premiere um 19 Uhr über die Bühne. Weitere Vorstellungen folgen an den Samstagen 17. und 24. April um 19 Uhr sowie an den Sonntagen 18. und 25. April um 17 Uhr (mit Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr). An der Premiere erhält jeder Gast ein Glas Sekt zur Begrüßung.

„Dass wir die Termine von Oktober 2020 ausgerechnet in den April 2021 verlegen, hat mehrere Gründe“, sagt der 2. Vorsitzende Dennis Labarbe, der die Bereiche PR und Marketing verantwortet. „Zum einen müssen wir die Karnevalssession 2020/2021 berücksichtigen, die erst am Aschermittwoch, 17. Februar zu Ende geht. Zum anderen benötigen wir nach dem Karneval einen entsprechenden Vorlauf, um das aufwendige Bühnenbild zu errichten und die Theaterspieler, die auch karnevalistisch engagiert sind, keinem zu großen Druck auszusetzen. Auch die Osterferien haben bei der Auswahl der Termine eine entscheidende Rolle gespielt.“

Die gute Nachricht: In 2021 bringt Theaterleiterin Maria Löw gleich zwei Spielstücke auf die „blau-weiße“ Theaterbühne in Ehrang. Sie erläutert: „Als ehrenamtlicher und gemeinnütziger Verein setzen wir natürlich alles daran, den wirtschaftlichen Schaden in Zeiten von Corona so gering wie möglich zu halten. Nicht zuletzt, weil der Karneval von den Einnahmen des Theaters getragen wird. Wir werden nach der Spielzeit im Frühjahr gleich mit den Proben für das neue Stück beginnen, damit wir wieder in alte Strukturen zurückkehren und auch im Herbst 2021 spielen können.“ Maria Löw hatte erst 2019 ihre neue Aufgabe von Vorgängerin Gertrud Haas nach 16 Jahren übernommen und ihre Feuertaufe – nach Aussage von Besuchern – mit Bravour bestanden.