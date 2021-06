Schauspiel : Theaterworkshop für Jugendliche

Trier Für Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren gibt es am 26. Juni von 10 bis 15 Uhr einen Theaterworkshop in der Karl-Berg-Musikschule, Paulinstraße 42b/c in Trier.

Die Teilnehmer lernen Grundlagen des professionellen Schauspieltrainings kennen. Außerdem werden Szenen entwickelt und gespielt. Wer Spaß am Schauspiel hat, kann sich nach dem Workshop über das Musicalprojekt „Isabel“ informieren, für das immer noch Talente gesucht werden.

Mitzubringen sind Essen und Getränke für den Tag sowie bequeme Kleidung und Schuhe. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.