An dem Themenabend „Trocken werden mit Pampers ist wie laufen lernen mit Winterstiefeln!“ am Montag, 6. Mai, um 20 Uhr in der Remise in Trier-Quint referiert Kinderkrankenschwester Mechthild Hoehl über die natürliche Sauberkeitsentwicklung des Kleinkinds und erläutert, wie man die Kinder ohne Stress dabei unterstützen kann. red