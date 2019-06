Gesprächsrunde : Theo-Talk im Petrusbräu Trier: Heilung auch in Lourdes

Trier Der Chirurg und Orthopäde Dr. Rolf Theiß (Saarburg) ist einer von zwei deutschen Ärzten im „Internationalen Medizinischen Komitee“, Lourdes und prüft die Heilungen, die sich dort ereignet haben sollen.

Die Grenzfragen in der Medizin zeigen die Endlichkeit menschlicher Bemühungen auf, besonders im Bereich der Heilung von Krankheiten. Diese zu lindern und auch zu heilen ist die Aufgabe des Arztes, der seit Jahrzehnten auch die Hilfesuchenden begleitet, die keine Heilung erwarten können. Für sie gilt es, einen Hoffnungsstrahl sichtbar werden zu lassen. Dazu kann Dr. Theiß aus seiner Erfahrung mit Kranken und Geheilten in Lourdes berichten und steht zum Gespräch bereit. Der Theo-Talk zu dem Thema „Heilungen auch in Lourdes, welche sind besonders?“ im Petrusbräu (Kalenfelsstraße 3, Trier) findet am Montag, 17. Juni, 10 Uhr, statt.