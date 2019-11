Verleihung : Evangelischer Theologe Heinrich Bedford-Strohm nimmt von Nell-Breuning-Preis in Empfang

Evangelischer Theologe Heinrich Bedford-Strohm nimmt von Nell-Breuning-Preis in Empfang

Oberbürgermeister Wolfram Leibe überreicht Professor Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern und Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland, den Oswald von Nell-Breuning-Preis in der Promotionsaula des Bischöflichen Priesterseminars. Foto: TV/Verona Kerl

Trier Strahlende Gesichter bei der Preisverleihung des Oswald von Nell-Breuning-Preises: Oberbürgermeister Wolfram Leibe überreichte gestern Abend dem Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, Professor Heinrich Bedford-Strohm, die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung.

Manchmal dürfen Oberbürgermeister auch sehr erfreuliche Nachrichten verkünden, wie gestern Abend zum Beispiel. In der Promotionsaula des Bischöflichen Priesterseminars verlas er bei der Verleihung des Oswald von Nell-Breuning-Preises die Begründung der Jury. Die hatte sich für Professor Dr. Heinrich Bedford-Strohm entschieden, Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern und Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands.

In der Begründung heißt es unter anderem, Bedord-Strohm setze sich vernehmlich und kontinuierlich in der Öffentlichkeit für mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland und Europa ein. Er plädiere für eine Wirtschaftspolitik aus christlicher Perspektive ganz im Sinne von Oswald Nell-Breuning, dem großen Trierer Sozialethiker und Nestor der katholischen Soziallehre.