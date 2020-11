100. Geburtstag : Wenn sie gebraucht wird, ist sie immer noch da

Schwester Therese von den Missionsschwestern hat am Sonntag im Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder in Trier ihren 100. Geburtstag gefeiert. Foto: Christoph Strouvelle

Geistig ist sie rege wie eh, wenn auch das Hörvermögen eingeschränkt ist und das Sehen ihr schwer fällt: Schwester Therese von den Missionsschwestern hat im Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder in Trier am Sonntag ihren 100. Geburtstag gefeiert. Und zwar mit Gebeten am Vorabend und einer Messe am Jubeltag. „Das hat man auch nicht unbedingt zu Corona-Zeiten“, sagt sie. Die Verwandten, die wegen der Zugangsbeschränkungen aufgrund der Pandemie nicht persönlich gratulieren konnten, haben angerufen. „Alle haben sich beteiligt, alle Pflegerinnen“, sagt Schwester Therese. „Ich bin glücklich und dankbar für diesen Tag.“