Literatur : In Stille sein – mit Gedichten von Thomas R. Schmitt

Longuich Der Longuicher Autor ermutigt mit seinem zweiten Lyrik-Band, sich der eigenen Tiefe zu stellen.

Druckfrisch liegt der neue Lyrik-Band von Buchautor Thomas R. Schmitt aus Longuich vor. Wie bereits der erste Band mit dem Titel „Metanoia – Ändere Deinen Sinn“ in Grün für einen Hoffnungsschimmer als Auftakt, ist nun die Fortsetzung der Reihe „GedichtBildBand“ mit gleichem Titel als Band 2 mit einem Cover in bläulich schimmerndem Schwarz mit der geheimnisvoll wirkenden Schrift erhältlich.

In seinen Gedichten und den dazu passenden aussagekräftigen Bildern steigt der 37-Jährige dieses Mal noch etwas tiefer ein ins menschliche Erleben. Der Reiz erzeuge sich nahezu von selbst aus dem Spiel zwischen Ich und Du, Außen und Innen, aus altem und neuem Wissen, Mystik in Schriften, Pareidolie (das Phänomen, in Dingen oder Mustern Vertrautes zu erkennen) in Bildern, Licht und Schatten.