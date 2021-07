Konzert : Thomas Schwab und Band geben Konzert vor der Arena

Trier Ein motiverter Thomas Schwab zurück in seinem Element: Der aus Musicals wie „Wickie – das Musical“ und „Yakari“ bekannte, 1975 in Bernkastel-Kues geborene Komponist, Produzent, Autor und Pianist legte am Samstag mit seiner bunt zusammen gewürfelten Truppe einen fulminanten Wiedereinstieg in Sachen Livemusik hin.

Mit einigen eigenen Kompositionen, aber auch einem ausgewählten Programm aus altbekannten Coversongs zum Mitsingen, brachte er die Menge zum Toben. Eine musikalische Mischung, querbeet aus Pop,- Rock,- und Funkelementen mit Coversongs von Herbert Grönemeyer bis zu den Beatles sorgte dafür, dass am Ende für jeden der Anwesenden etwas dabei war. Die Stimmung war heiter, die Gemüter ausgelassen und die Plätze zu großen Teilen besetzt.

Mit einigen eigenen Kompositionen, aber auch einem ausgewählten Programm aus altbekannten Coversongs zum Mitsingen sind Thomas Schwab und Band vor der Arena Trier aufgetreten. Foto: TV/Fabian Pütz-Antony