Spiel, Spaß und Lagerromantik Abenteuer am Lagerfeuer im THW-Bundesjugendlager — aber auch mit anpacken

Der Flugplatz in Föhren verwandelt sich für eine Woche in eine echte Kleinstadt. Vom 27. Juli bis zum 3. August versammeln sich über 300 THW-Jugendgruppen aus ganz Deutschland mit rund 5000 Jugendlichen auf dem Gelände des Flugplatzes in einem riesigen Zeltlager. Doch nicht nur Spaß ist angesagt, die Teilnehmer müssen auch mit anpacken und helfen. Wie werden so viele junge Leute versorgt? Was steht auf dem Programm?