Öffentliche Verkehrsmittel : Ticketkauf in Bussen der Stadtwerke Trier ab Dienstag wieder möglich

Ticketkauf in Bussen der Stadtwerke Trier ab Dienstag wieder möglich

SWT-Fahrer Dimitar Schikov freut sich darüber, dass er seine Fahrgäste wieder am vorderen Einstieg begrüßen darf. Foto: Stadtwerke Trier

Trier Menschen, die mit Bussen der Stadtwerke Trier (SWT) fahren, können ab Dienstag, 2. Juni, ihre Fahrscheine wieder direkt beim Fahrer kaufen.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Bussen und Bahnen ist für Fahrgäste weiter verpflichtend. Mit Ausnahme der Linien 13, 14 und 16, die sich an den Vorlesungszeiten der Universität und der Hochschule orientieren, sind die SWT mit allen Fahrzeugen in Betrieb.