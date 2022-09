Gewinnspiel : 2x1 Ticket fürs 8. Trierer Bierfestival zu gewinnen

Trier Oktober ist Bierzeit! Am 14. und 15. Oktober veranstaltet die Kraft Bräu Brauerei in Trier-Olewig mittlerweile zum achten Mal ihr beliebtes Trierer Bierfestival. Statt Einheitsgebräu aus der Fabrik kann dann wieder handwerkliche Braukunst erlebt werden.

Im überdachten Biergarten des Blesius Garten in Trier-Olewig präsentieren die Braukünstler am Freitag ab 16 Uhr und am Samstag ab 15 Uhr ihre Biersorten. Am Eingang des Festivals gibt’s ein Verkostungsglas, das nach jeder Probierportion gespült werden kann. So können die Besucher an den einzelnen Brauereiständen auf Erkundungstour gehen.