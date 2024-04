Kreativwettbewerb Müllmonster und Weltretter auf dem Podest

Sie tragen markante Titel wie „Das Müllmonster sorgt für Sauberkeit“, „Die Erde ruft um Hilfe“, „Rettet die Tiere unter Wasser“, oder „Zusammen für eine bessere Umwelt“ – und diese Bilder haben alle eines gemeinsam: die jungen Künstler haben sich kreativ Gedanke um Nachhaltigkeit und die Zukunft gemacht. Alle diese Bilder stammen von Preisträgern des 54. Internationalen Creativwettbewerbs von Volks- und Raiffeisenbanken, genauer gesagt sind sie aus Trier und dem Kreis Trier-Saarburg. Bei der Siegerehrung auf Ortsebene in der Volksbank-Zentrale in Trier wurden alle Siegerbilder ausgestellt und ausgezeichnet. Besonders viele erfolgreiche Bilder kamen in diesem Jahr in den verschiedenen Altersklassen von der Gregor-von-Pfalzel Grundschule sowie der Cusanus-Hauptschule Aach.