Echter Hingucker Das macht die neue Abdeckung am Heuschreckbrunnen in Trier besonders

„Kaputt und ziemlich hässlich geworden“ – so bezeichnet Karlheinz Schreurer, Vizepräsident der KG Heuschreck, die Plane, die den Trog des Heuschreckbrunnens in den vergangenen Jahren in der Winterpause bedeckte. Also suchte der 71-Jährige, der auch Vorsitzender des Denkmalrettungsvereins Trier-Gesellschaft ist, gemeinsam mit seinen Vereinskollegen Peter Buschmann und Jan Tschickardt sowie dem für Triers Brunnen zuständigen Amt StadtGrün nach einer Ersatzlösung.