Trierer Rockmusik-Pionier Musikszene trauert um Manfred Rump

Das Talent hatte er vom Vater Matthias Rump in die Wiege gelegt bekommen. Der war Gitarrist der legendären Trierer Nachkriegszeit-Unterhaltungscombo Die drei Jos. Das Trio, in dem nur einer Jo (Behr) hieß und das von Ric Bettendorf komplettiert wurde, trat in Lokalen und Tanzschuppen wie Astoria, Café Mikado, der Toni-Bar oder bei Mutti Krause auf.