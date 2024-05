Das Trierer Tauben-Todes-Haus Kot und Kadaver: Helfer retten Tauben aus Ekel-Haus in der Trierer Innenstadt

Der Kot, sagt Rovenna Zey, der sich an manchen Stellen bis zu zehn Zentimeter hoch auf dem Boden getürmt habe, der sei nicht das Schlimmste gewesen. Bei weitem nicht. Klar, der stinke auch, sagt Zey, das sei aber nichts gegenüber dem, was da noch so durch die Luft gewabert sei. Viel furchtbarer seien die verendeten Tauben gewesen, der Gestank der Kadaver, er sei nicht zu beschreiben, einfach nur eklig. Sie bekomme das nicht mehr aus der Nase.