Analyse Tierheim Trier am Ende? Das wären die Folgen

Im Streit um das Tierheim im Trierer Stadtteil Zewen kommt es am 13. September zum Showdown. Bei der für diesen Tag terminierten außerordentlichen Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins Trier und Umgebung e.V. will der amtierende Vorstand komplett zurücktreten und Platz machen für Nachfolger, die möglicherweise wieder Ruhe in den Trägerverein des Tierheims bringen. Diese Einrichtung ist nicht nur für die Stadt Trier Anlaufstelle für Fundtiere, verwahrloste und von den Ordnungsbehörden sichergestellte Tiere. Auch die vier Landkreise der Region sind Kunden des großzügig bemessene Areals am Rand des Oberzentrums.